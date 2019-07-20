انتهاء موسم توريد القمح لصوامع البحيرة بكمية 263 الف طن

البحيرة- ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن انتهاء موسم توريد القمح بالمحافظة هذا العام والذى بدأ منذ يوم 15 أبريل وحتى 15 يوليو الحالى.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن إجمالى كميات الأقماح التى تم تورديها بلغت 263974 طن وذلك من إجمالى المساحة التى تم زراعتها هذا العام والتى قدرت بـ 355659 فدان .

وأكد محافظ البحيرة إنه قد تم تشكيل لجنة لاستلام الأقماح من المزارعين تضم "الزراعة - التموين - البنك الزراعى - شركات المطاحن والصوامع - الرقابة على الصادرات والواردات - جمعية القبانية " وذلك لضمان إنتظام توريد محصول القمح من المزارعين .

ولفت إلى إنه تم استلام القمح فى عدد 38 شونة بينها 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية بقدرة استيعابية 436740 طن.