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العثور على جثة طفل غريق بترعة قرية شطب بأسيوط

السبت، 20 يوليه 2019 08:15 م
العثور على جثة طفل غريق بترعة قرية شطب بأسيوط غريق - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدري

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عثر الأهالى بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط على جثة طفل غريق بجوار كوبرى التشتاوى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام.  

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من  المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد عثور الأهالى بقرية شطب التابعة لدائرة المركز على جثة طفل غريق.

 

بالانتقال والإسعاف والحماية المدنية تبين صحة البلاغ و تم انتشال الجثة  وتبين أنها لطفل يبلغ من العمر نحو 12 عاما مجهول الاسم والهوية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.


 

 


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