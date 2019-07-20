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افتتاح مبني مأمورية الضرائب العقارية في ديرب نجم بتكلفة مليون و 200 الغ جنيه

السبت، 20 يوليه 2019 11:55 ص
افتتاح مبني مأمورية الضرائب العقارية في ديرب نجم بتكلفة مليون و 200 الغ جنيه خلال الافتتاح
الشرقية - إيمان مهنى

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افتتح محمد شرويدة وكيل منطقة الشرقية للضرائب العقارية، مبنى مأمورية مركز ديرب نجم، بمساحة  350 مترا وتكلفت مليون و200 ألف جنيه، فى حضور عدد من النواب و الشخصيات العامة، كما تم تكريم عدد من المتميزين على هامش الحفل   .

وقال وكيل الوزارة، لـ"اليوم السابع"، إن الافتتاح فى إطار منظومة العمل القوية التى تنتهجها الضرائب العقارية فى كافة مجالات العمل لراحة المواطنين و تقديم خدمة جيدة،  و النهوض بمستوى أداء مأموريات الضرائب العقارية لتعظيم الموارد الضريبية .

وأوضح، أن الشرقية حصلت 225 مليون جنيه للضرائب العقارية خلال عام  بزيادة 21 مليون جنيه عن العام الماضى، ذلك من خلال خطة عمل  للارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمنظومة الإدارية بالمصلحة عبر تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للجان التحصيل والتركيز على التحصيل من كافة الكيانات والممولين دون استثناءات بالإضافة إلى رصد السلبيات فى أعمال الربط الضريبى ومواطن القصور الإدارى والعمل على إيجاد حلول حقيقة لها.

 
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