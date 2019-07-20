إصابة الشقيق الثالث فى واقعة تسمم منيا القمح ونقله لمستشفى الزقازيق العام

الشرقية – فتحية الديب

استقبل مستشفى الزقازيق العام منذ قليل، الطفل "عمر أ م ع" 8 سنوات، الشقيق الثالث لطفلين منيا القمح، المتوفيان نتيجة تناول بطيخ فاسد، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بوفاة كل من " يسن أ م" 5 سنوات، وشقيقه " محمد" 3 سنوات، وإصابة والدتهما" شيرين ل ز"40 سنة أثر تناولهم بطيخ فاسد، كما أصيب نجلها الثالث" عمر" 8 سنوات بحالة تسمم وتم نقله لمستشفى الزقازيق العام والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى منيا القمح.