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نسبة النجاح فى العينة العشوائية للكيمياء 83.4% و94% للجغرافيا بالثانوية العامة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:13 م
نسبة النجاح فى العينة العشوائية للكيمياء 83.4% و94% للجغرافيا بالثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادتى الجغرافيا والكيمياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019 (الدور الأول).
 
وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9824 طالبوطالبة بنسبة نجاح 94.9%.
 
وأضاف عبدالحكم، إن 430 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الجغرافيا، كما حصل 3703 طالب/طالبة (بنسبة 37.69% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2313 طالب/طالبة (23.54% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1484 طالب/طالبة (15.11% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
 
وحول نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء، قال نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية البالغ عددها 13373 ورقة، أسفرت عن نجاح 11154 طالب/طالبة بنسبة نجاح 83.4%.
 
وأوضح أن 992 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الكيمياء، كما حصل 4162 طالب/طالبة (بنسبة 37.31% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 1994 طالب/طالبة (17.88% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1537 طالب/طالبة (13.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
 
وأشار خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

التربية والتعليم

الثانوية العامة

نتيجة العينة العشوائية لامتحان الكيمياء 2019

نتيجة العينة العشوائية للجغرافيا للثانوية العامة

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