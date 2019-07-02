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ملكة إسبانيا تجرب نظارة إليكترونية لتخفيف توتر مرضى السرطان أثناء "الكيماوى"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:08 م
ملكة إسبانيا تجرب نظارة إليكترونية لتخفيف توتر مرضى السرطان أثناء "الكيماوى" ملكة اسبانيا تجرب نظارة إليكترونية
كتبت فاطمة شوقى

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زارت ملكة إسبانيا "ليتيزيا" الجمعية الإسبانية لمكافحة السرطان (AECC)،  للتعرف على المشاريع الجديدة التى أطلقتها الجمعية لتقديم الدعم للأشخاص المصابين بهذا المرض، بما فى ذلك النظارات الواقع الافتراضى التى حاولت الملكة تجربتها.
 
وهذه نظارات الواقع الافتراضى يتم توفيرها للمرضى أثناء تلقى العلاج الكيميائى، من أجل تخفيف حدة التوتر لديهم.
ملابس ملكة اسبانيا المثيرة للجدل
ووفقا لصحيفة "الناثيون" الكتالونية، فقد توجهت عدة انتقادات لملكة إسبانيا، أثناء اجتماع لجمعية مكافحة السرطان التى تحارب هذا المرض لأكثر من 60 عاما، العديد من الانتقادات، وذلك لارتدائها ملابس غير ملائمة مع موجة الحر التى تشهدها البلاد، والتى تصل درجات الحرارة فى مدريد إلى 40 درجة مئوية، حيث ارتدت الملكة ليتيزيا أكماما طويلة وسروال قطيفة، وذلك على الرغم من الجو الحار للغاية فى الشارع.
 
 
 
 

اسبانيا

مرضى السرطان

ملكة اسبانيا

موجة حارة

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