مسئول أمريكى: من المحتمل تعرض شخصين إلى غاز السارين بمقر "فيسبوك"

واشنطن أ ش أ

قال مسئول أمريكى فى وحدة الإطفاء بولاية كاليفورنيا ، الاثنين ، إنه من المحتمل تعرض شخصين إلى غاز السارين فى إحدى المواقع البريدية الخاصة بشركة موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن قائد وحدة الإطفاء بمدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية جون جونستون، قوله "لدينا حالتان يُتوقع إصابتيهما إلا أنه لم يظهر عليهما أية أعراض أو علامات حتى الآن".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن منشأتين يُشتبه فيهما تم إجلاء الأشخاص عنها ، وأوضحت يورونيوز أن وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالى فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة يحاولون التعامل مع الحادث فى الوقت الحالي.

ولم تعلق "فيس بوك" حتى الآن على هذه التطورات.