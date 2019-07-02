محافظ القليوبية يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر لتشغيل مستشفى أول مايو ببنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، لمناقشة إعادة تشغيل مستشفى أول مايو بالمنشية ببنها التى تبلغ مساحتها 850 مترا والتى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، وفتحى الدسوقى وكيل وزارة القوى العاملة، ونقيب النقل البرى.

واستعراض المحافظ مع رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، الاجراءات التى تمت لاعادة تجهيز المستشفى وتجديدها من الخارج، حيث ان المستشفى التى تخدم اعضاء النادى البرى البالغ عددهم ستين ألف عضو.

وأكد المحافظ أنه سيقوم بزيارتها لمعرفة ما تحتاجه لكى يتم إعادة تشغيلها فى أقرب وقت ممكن حيث إنها لن تختصر الخدمة على أعضاء النادى فقط ولكن لكافة الجمهور بأسعار رمزية.



محافظ القليوبية يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر



محافظ القليوبية يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر