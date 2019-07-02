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مجلس الوزراء يوافق على إعفاء تذاكر حفل افتتاح البطولة الأفريقية من ضريبة الملاهى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:59 م
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء تذاكر حفل افتتاح البطولة الأفريقية من ضريبة الملاهى افتتاح امم افريقيا
كتبت ياسمين يحيى

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها تلقت، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على إعفاء القيمة المالية لتذاكر دخول حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 من ضريبة الملاهى.
 
وفى سياق متصل، صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن هذه الموافقة تأتى فى إطار الدعم المستمر الذى تقدمه الحكومة المصرية للبطولة الأفريقية منذ اللحظات الأولى لطلب الاستضافة، ومروراً بكل الإجراءات وأوجه الاستعدادات الخاصة بتطوير شامل للبنية الرياضة فى الاستادات الرئيسية والملاعب الفرعية خلال مدة لم تزد عن بضعة أشهر قبيل الاستضافة مع الجهات التنفيذية بالدولة ودعم القيادة السياسية والحكومة المصرية.
 
وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 254 منتخبا، وتقام المباريات على 6 ملاعب هى ستاد القاهرة، والدفاع الجوى والإسماعيلية  والإسكندرية والسويس والسلام.
 
ويتصدر المنتخب الوطنى ترتيب منتخبات المجموعة الأولى والتى تضم منتخبات زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية، برصيد 9 نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز فى المباريات الثلاثة التى خاضها أمام زينبابوى بهدف أحرزه تريزيجيه، والكونغو الديمقراطية بهدفين سجلهما أحمد المحمدى ومحمد صلاح، وبنفس النتيجة أمام أوغندا وسجلهما نفس اللاعبان.

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وزارة الشباب و الرياضة

كان 2019

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