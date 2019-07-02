متطرفون إسرائيليون يسيطرون على أراضٍ فلسطينية لبناء معبد يهودى بالضفة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مجموعة من اليهود المتطرفين الحريديم دشنوا معبداً يهودياً على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية وتحديداً بمستوطنة "بيت شميش".

وقالت الصحيفة أنه بين ليلة وضحاها فوجئ الفلسطينيون بقيام مجموعة من المتطرفين اليهود بوضع كرفان لأراضى تابعة للفلسطينين بهدف إقامة معبد يهودى عليها .

وأوضحت الصحيفة أن المتطرفين اليهود احتشدوا أمام الأرض خشية قيام الفلسطينين بمنعهم من اقامة المعبد على أراضيهم ، وقرروا عدم تركها إلا بعد استكمال وضع الأساس للمعبد اليهودى.