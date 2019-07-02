لليوم الثانى.. توافد سيدات أسيوط على وحدات الصحة للكشف عن سرطان الثدى..صور

أسيوط ـ محمود عجمى

توافدت السيدات منذ صباح اليوم الثلاثاء، على الوحدات الصحية بمختلف مراكز وقرى أسيوط، فى ثانى أيام انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط، والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما ً فأكثر.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن 154 وحدة صحية تشهد إقبالا من السيدات لتوقيع الكشف الطبى عليهن ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مشيرا إلى تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيبا ومشرفا بأسيوط، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و300 ألف آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



توافد السيدات علي مبادرة دعم صحة المرأة



