فيديو..اصطدام مقاتله هندية بسرب طيور تدفع الطيار إلى إسقاط الوقود والقنابل

كتب وكالات

تلقى طيار حربى هندى إشادة كبيرة بعدما اتخذ قرارًا حاسمًا فى موقف بالغ الصعوبة، حال فى النهاية دون وقوع كارثة يمكن أن تودى بحياة العشرات، بحسب صحيفة عاجل السعودية.

وفى فيديو نشره سلاح الجو الهندى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»؛ شوهدت الطائرة الحربية الهندية من طراز «جاجوار» وهى تقلع من قاعدة أمبالا الجوية فى إقليم البنجاب، إلا أنها اصطدمت بسرب من الطيور بعد الإقلاع مباشرةً؛ ما أدى إلى تعطل محركاتها.

وعلى الفور، اتخذ الطيار قرارًا سريعًا بإسقاط خزانات الوقود ومخزن القنابل الخاصين بالمقاتلة؛ لتفادى انفجارهما أثناء التحليق، والتسبب فى كارثة قد تودى بحياة عشرات الأشخاص بمن فيهم الطيار نفسه.

وأشاد سلاح الجو الهندى بتصرف الطيار الشاب الذى كان فى مهمة تدريبية، وقال فى بيان: «على الرغم من الخطر المحدق الذى واجهه بمجرد إقلاع الطائرة، تمكن الطيار من تقييم الوضع فى ثوانٍ، وتخلص من خزانات الوقود الإضافية وأطقم إسقاط المتفجرات، وفق إجراءات التحليق النموذجية، وهبطت الطائرة بأمان».

وفى يناير من العام الجاري، تحطمت مقاتلة هندية من طراز «جاجوار» فى منطقة كوشيناجار بولاية أوتار براديش، ونجا طيارها بعدما استخدم مقعد القذف.

وفقد سلاح الجو الهندى ما يصل إلى عشر طائرات هذا العام إثر حوادث تحطم، كان آخرها تحطم طائرة من طراز «أنتونوف-32» سقطت فى منطقة جبلية وعرة فى ولاية أروناتشال براديش، وقُتل الركاب الـ13 الذين كانوا على متنها.