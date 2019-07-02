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ضبط 15 هاربًا من أحكام بالسجن 10سنوات والمؤبد خلال حملات أمنية بقنا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:48 م
ضبط 15 هاربًا من أحكام بالسجن 10سنوات والمؤبد خلال حملات أمنية بقنا حمله أمنيه - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت مديرية أمن قنا، بالتنسيق بين ضباط البحث الجنائي والأمن العام، من ضبط 15 هاربًا من أحكام جنائية متنوعة بعدد من مراكز المحافظة خلال حملة أمنية مكبرة بمحافظة قنا، من بينهم هارب من حكم بالسجن 10 سنوات والمؤبد فى جريمة قتل وإتجار مواد مخدرة.
 
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارًا يفيد شن حملات أمنية لضبط الهاربين من أحكام جنائية بإشراف اللواء محمود حسن مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة ضباط مباحث أقسام ومراكز الشرطة بدائرة مديرية أمن قنا، وقد إستهدفت الحملات الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية على عدد من مراكز المحافظة وتمكنت الحملات من ضبط 15 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم من بينها متهم هارب من أحكام اتجار مخدرات وشروع فى قتل وحيازة أسلحة نارية وقضايا أتجار مخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

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تنفيذ الاحكام

محافظة قنا

هاربين

بؤر اجرامية

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