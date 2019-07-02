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صور.. جوايدو يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:29 م
صور.. جوايدو يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى جوايدو يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

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ألقى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كلمة، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الفنزويلى.

وشدد خلال كلمته على ضرورة مواصلة الضغوط على حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، والإطاحة به، منتقدا سلوك النظام الفنزويلى فى ظل ما اعتبره انتهاكات كبيرة بحق المعارضين.

واحتشد عدد من مؤيدى جوايدو أمام مقر البرلمان الفنزويلى للإعراب عن دعمهم لجوايدو.

أثناء إلقاء كلمته
أثناء إلقاء كلمته
البرلمان الفنزويلى
البرلمان الفنزويلى
جوايدو بصحبة عدد من مؤيديه
جوايدو بصحبة عدد من مؤيديه
جوايدو فى حديث مع مساعديه
جوايدو فى حديث مع مساعديه
جوايدو يتحدث إلى البرلمان
جوايدو يتحدث إلى البرلمان
جوايدو يستعد لإلقاء كلمته
جوايدو يستعد لإلقاء كلمته
جوايدو يلقى كلمته
جوايدو يلقى كلمته
جوايدو يلوح للأعضاء
جوايدو يلوح للأعضاء
جوايدو
جوايدو
خوان جوايدو
خوان جوايدو
زعيم المعارضة الفنزويلية يصافح عضو بالبرلمان
زعيم المعارضة الفنزويلية يصافح عضو بالبرلمان
زعيم المعارضة وسط مؤيديه خارج البرلمان
زعيم المعارضة وسط مؤيديه خارج البرلمان
عضوات بالبرلمان
عضوات بالبرلمان

 


فنزويلا

البرلمان الفنزويلى

خوان جوايدو

نيكولاس مادورو

الأزمة الفنزويلية

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