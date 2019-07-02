صور.. جوايدو يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

ألقى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كلمة، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الفنزويلى.

وشدد خلال كلمته على ضرورة مواصلة الضغوط على حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، والإطاحة به، منتقدا سلوك النظام الفنزويلى فى ظل ما اعتبره انتهاكات كبيرة بحق المعارضين.

واحتشد عدد من مؤيدى جوايدو أمام مقر البرلمان الفنزويلى للإعراب عن دعمهم لجوايدو.



أثناء إلقاء كلمته



البرلمان الفنزويلى



جوايدو بصحبة عدد من مؤيديه



جوايدو فى حديث مع مساعديه



جوايدو يتحدث إلى البرلمان



جوايدو يستعد لإلقاء كلمته



جوايدو يلقى كلمته



جوايدو يلوح للأعضاء



جوايدو



خوان جوايدو



زعيم المعارضة الفنزويلية يصافح عضو بالبرلمان



زعيم المعارضة وسط مؤيديه خارج البرلمان