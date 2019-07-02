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صور.. السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:28 م
صور.. السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية
السويس - السيد فلاح

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كرم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اليوم، أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية من أبناء السويس بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة بمنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية وميدالية المحافظة تقديرا لتفوقهم.

 

وفى بداية التكريم أعرب محافظ السويس عن سعادته بحصول طلاب المدارس الفنية من أبناء السويس على 9 مراكز أولى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية الاستمرار فى التفوق فى المراحل التعليمية الجامعية القادمة، مشيرًا إلى انه على قناعة كاملة بان شباب السويس من أفضل الشباب على مستوى الجمهورية، مقدمًا الشكر إلى أولياء الأمور وان هذه النتيجة فخر لكل سويسي، كما قدم الشكر لمدير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومديرى المدارس المتفوق.

 

يذكر أن مدرسة التعليم المزدوج "مبارك كول" الأولى على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالى.

 

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم مدير عام التعليم الفنى ومدير مدرسة السويس الفنية للصناعات المتقدمة ومدير مدرسة التعليم المزدوج.

 

حضر التكريم كل من سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم ومحمد الحاج، مدير عام التعليم الفنى وخالد فهيم، مدير مدرسة السويس الفنية للصناعات المتقدمة وشحات صابر خليفة مدير مدرسة التعليم المزدوج.

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (1)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (2)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (3)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (4)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (5)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (6)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية 

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (7)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية 

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (8)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (9)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (10)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (11)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (12)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (13)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (14)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

 

السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية (15)
السويس تحصد 9 مراكز أولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية 

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