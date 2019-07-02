صور .. إقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالإقبال الكبير الذى تشهده الوحدات والمراكز الطبية من أبناء بورسعيد للتسجيل والاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل التى انطلقت بالمحافظة أمس.

وأكد المحافظ ان هذا الاقبال يؤكد وعى ابناء المحافظة وتقديرهم لهدية الرئيس باطلاق اول منظومة على اعلى مستوى صحى غير مسبوق فى مصر من ارض بورسعيد.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ لتفقد عدد من المراكز والوحدات الصحية رافقه خلالها الدكتور احمد السبكى مدير التأمين الصحى الشامل والدكتور محمد هانى غنيم نائب محافظ بورسعيد.

وشملت الجولة المرور على مركز طب أسرة العرب ومركز طب أسرة الجوهرة ومركز طب أسرة 5000 وحدة يرافقه الدكتور أحمد السبكى مدير التأمين الصحى الشامل.

والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين خلال عملية التسجيل بالمراكز والوحدات والذين اشادوا بالمنظومة الجديدة وحملوا المحافظ رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أشادوا بالجهود المبذولة فى المحافظة والتى جعلت منها المحافظة الحضرية الاولى فى مصر.

وأعطى المحافظ توجيهاته لتقديم كافة المساعدات للمواطنين لإنهاء عمليات التسجيل والكشف بكل سهولة واستمرار حملات التوعية على كافة المستويات للمحافظة خلال فترة التشغيل التجريبى لتوصيل رسالة ومفهوم مشروع التأمين الصحى الشامل لكل أبناء المحافظة.



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل



محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل