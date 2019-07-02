صور.. إقبال السيدات على المركز الطبى ببنها للكشف عن سرطان الثدى

القليوبية ــ نيفين طه

توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي بمقر الحملة بالمركز الطبي ببنها، وحرص العديد من الفتيات والسيدات علي المشاركة للاطمئنان علي أنفسهم من ذلك المرض اللعين، معبرين عن فرحتهم بسهولة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

جديد بالذكر، أن المستهدف من الحملة بمحافظة القليوبية يبلغ مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة، من خلال تجهيز 161 وحدة صحية بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى، وهم مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزين وتم الدفع بـ 175 فرقة كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، دشن أمس ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى، بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأكد المحافظ، خلال التدشين أن المبادرة هى امتداد لحزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، والتى تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى في المراحل المبكرة.