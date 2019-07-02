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سفر وعودة 1596 مصريا وليبيا و 364 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:48 م
سفر وعودة 1596 مصريا وليبيا و 364 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى

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انهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1596 مصريا وليبيا و 364 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1259 إلى الجانب الليبي، بينهم  282مصريا و977 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 337 بينهم 290 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 47 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 230 شاحنة محملة بالبضائع وعودة134  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 77 حكما قضائيا، وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 3 مسجلين خطر و 9 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكم جنائى، و 33 حكم جزئى و 5 أحكام مستأنفة و33 حكم بغرامات و 5مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا  بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط " سعد الله ف أ"– 28سنة، عاطل، مقيم في مدينة الحمام- وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة عيار 9مم مطموسة الأرقام بالخزينة الخاصة بها، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة. 

 


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