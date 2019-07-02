سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفارة أمريكا بنواكشوط تشيد بنجاح انتخابات موريتانيا الرئاسية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:34 م
سفارة أمريكا بنواكشوط تشيد بنجاح انتخابات موريتانيا الرئاسية موريتانيا
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى موريتانيا، عن ارتياحها لنجاح الانتخابات الرئاسية الموريتانية التى أجريت فى 22 يونيو 2019، مهنئة الرئيس المنتخب محمد ولد الغزوانى وكافة الشعب الموريتانى.
 
وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية، أن هذه الانتخابات الهامة، التى سمحت بالانتقال السلمى للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيًا إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيًا، تمثل نقطة تحول فى تاريخ موريتانيا وتعتبر مثالا هاما للديمقراطيات الأخرى فى أفريقيا والعالم العربى.
 
ولفتت السفارة فى نواكشوط، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس المنتخب غزوانى وحكومته الجديدة فى إطار العديد من مجالات التعاون بين الولايات المتحدة وموريتانيا.
 
وأشارت السفارة إلى التزام كل المرشحين للرئاسة بتعزيز الوحدة الوطنية والحوار، مشجعة الرئيس المنتخب غزوانى وكذلك جميع القادة السياسيين وقادة المجتمع المدنى الموريتانى على العمل سوياً بهذه الروح للنهوض بمصالح الشعب الموريتانى.
 

موريتانيا

سفارة موريتانيا

انتخابات موريتانيا

السفارة الأمريكية فى نواكشوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة