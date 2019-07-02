رد عسكرى عنيف من قوات التحالف العربى باليمن بعد قصف مطار أبها

وكالات

قصف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، معسكرا لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن بمحافظة إب جنوب غربي البلاد ،بعد ساعات من قصف مطار أبها أربعة صواريخ تستهدف قوات سعودية في المملكة.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف استهدف، اليوم الثلاثاء، بـ7 غارات، معسكر الحمزة التابع للواء 30 حرس جمهوري في منطقة ميتم شرق مدينة إب"، لافتا إلى أن القصف أدى لانفجارات وصفها بـ "العنيفة".

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت، في وقت سابق، إطلاق أربعة صواريخ على قوات سعودية، في مركز الربوعة، وتنفيذ عملية هجومية في مدينة عسير، جنوب غربي السعودية.