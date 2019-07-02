سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

جمعية القلب الأمريكية: حرارة الجو تسبب مضاعفات للحامل بينها الولادة المبكرة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:08 ص
جمعية القلب الأمريكية: حرارة الجو تسبب مضاعفات للحامل بينها الولادة المبكرة حرارة الجو تسبب مضاعفات على الام الحامل والجنين
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت جمعية القلب الأمريكية، من تعرض الحوامل لارتفاع حرارة الجو، موضحة أن حرارة الصيف تسبب مخاطر صحية خاصة للحوامل، حيث يؤثر الطقس الحار في الصيف على بعض الناس أكثر من غيرهم، والنساء الحوامل من بين الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع درجة الحرارة.

ما المخاطر بالنسبة للأمهات الحوامل؟

قالت الدكتورة إليزابيث سوزان لانجن، أستاذ مساعد فى قسم أمراض النساء والولادة بجامعة ميشيجان: ليس من المتوقع أن ترى النساء الحوامل يأتين إلى المستشفى، في أحد أيام الصيف الحارة، عندما تكونين حاملا، فإن جسمك يعمل بالفعل بجد للحفاظ على صحة طفلك، لذا فإن العمل الشاق يمكن أن يعرضك للمخاطر.

وتشمل أعراض ارتفاع درجة الحرارة الجلد الدافئ، والصداع، والدوخة، وتشنجات العضلات والغثيان.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فان النساء الحوامل اللاتى يعانين من ارتفاع درجة حرارة الجسم، هن أكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية الحرارية، والإصابة بالجفاف.

الحوامل وارتفاع حرارة الجو
الحوامل وارتفاع حرارة الجو

الجفاف يمكن أن يزيد من حدوث نوبات الإغماء، كما قال الدكتور أليس هاوسبرج، أخصائي أمراض النساء والتوليد، إذا أصيبت المرأة الحامل بالدوار والسقوط، فقد يتسبب ذلك في مضاعفات أكثر، بما في ذلك الولادة المبكرة.

الحوامل وخطر الصيف
الحوامل وخطر الصيف

وقالت جمعية القلب الأمريكية، يجب على النساء الحوامل اللاتي يشعرن أنهن مصابات بارتفاع درجة الحرارة، اتخاذ نفس الخطوات التي يجب على الآخرين إتباعها، وهو الانتقال إلى مكان أكثر برودة، والاستحمام، وتخفيف الملابس، واستخدام الملابس المبللة على الجلد، والجلوس في حوض الاستحمام البارد، وتناول السوائل، وخصوصا الماء،والسيدات اللاتى يعانين من القيء، والأعراض السيئة، أو الأعراض التي تستمر أكثر من ساعة واحدة يجب أن يبحثوا عن علاج طبي فوري.


ارتفاع حرارة الجو

حرارة الجو

الطقس الحار

الحوامل

الام الحامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محتجون بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم.. إسرائيل تسلم جثمان شهيد فلسطينى.. مرسوم عراقى يقلص نفوذ الفصائل المسلحة.. وكندا تحقق بجريمة كراهية ضد مسلمة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محتجون بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم.. إسرائيل تسلم جثمان شهيد فلسطينى.. مرسوم عراقى يقلص نفوذ الفصائل المسلحة.. وكندا تحقق بجريمة كراهية ضد مسلمة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة