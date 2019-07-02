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جزار يذبح نجل عمه بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:58 ص
جزار يذبح نجل عمه بسبب خلافات بينهما فى سوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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لقى موظف بالشهر العقارى مصرعه بطهطا سوهاج مصرعه متأثرا بإصابته عقب تعدى نجل عمه عليه بـ"سنجة" كان يخفيها داخل بعض أوراق الجرائد، بسبب خلافات سابقة بينهما.

 

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بقيام جزار بالتعدى على ابن عمه الذى يعمل موظفا بالشهر العقارى، نتج عنه إصابته بإصابات بالغة.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، أنه أثناء قيام "عمر. ى" موظف بالشهر العقارى بالتجول فى شارع السجل المدنى القديم خلف مدرسة الصنايع بنات، قام "عمر . ز" ابن عمه والذى يعمل جزارا، بالتعدى عليه باستخدام سنجة كان يخفيها داخل بعض أوراق الجرائد وانهال عليه بالضرب، نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه بجرح ذبحى بالرقبة وقطع بالأعصاب والفك والوجه وقطع بالشرايين الخارجية للرقبة.

 

تم إجراء عمليات إسعاف عاجلة له بمستشفى طهطا العام، وإيقاف النزيف قبل نقله إلى المستشفى الجامعى لإستكمال العلاج بقسم الأوعية الدموية إلا أنه توفى داخل المستشفى الجامعى متأثر بإصابته.

 

جار إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم عقب فراره باستخدام توك توك بدائرة قسم شرطة طهطا.

 

 


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