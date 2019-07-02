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تجهيز 26 مصيدة ضوئية لمواجهة دودة "الحشد الخريفى" فى المزارع بالوادى الجديد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:24 م
تجهيز 26 مصيدة ضوئية لمواجهة دودة "الحشد الخريفى" فى المزارع بالوادى الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجهيز 26 مصيدة تسمى بالطعم القاتل لمواجهة دودة الحشد الخريفى فى حال ظهورها بالمحافظة، خاصة المناطق الجنوبية.

وأكد المرسى أن المصائد عبارة عن مصائد "فرمونية" تعتمد على مواد عضوية تجذب الحشرة والدودة أو مصيدة ضوئية تصطاد الحشرة فى الفترات المسائية، وجارى حاليا تجهيز مصائد "فرمونية" بواعق 24 مصيدة و 22 مصيدة ضوئية، ستتولى تركيبها المديرية، فى المناطق الجنوبية بالمحافظة وهى المناطق الأكثر توقعا لظهور الحشرة بها وهى مناطق "درب الأربعين – العوينات".

أضاف المرسي، أنه سيجرى تركيب هذه المصائد خلال اليومين المقبلين وعلى مدار الأسبوع المقبل، بالتنسيق بين المديرية والشركات الاستثمارية بالعوينات والإدارة الزراعية بمركز باريس.

ولفت إلى تدريب المهندسين والمشرفين الزراعيين، بإداراتى الخارجة وباريس على التعرف على الحشرة أو الآفة والأطوار التى بها طوال فترة حياتها، وكيفية مقاومتها، وجارى تدريب مهندسى ومشرفى المديرية فى مراكز بلاط والداخلة والفرافرة خلال اليومين المقبلين وعلى مدار الأسبوع المقبل.

وقال المرسي، إن الحشرة تصيب جميع نباتات الذرة سواء رفيعة أو شامى أو "دراو"، ولذلك استعدت المديرية من خلال رفع درجة الطوارئ خاصة ى المناطق الجنوبية بالمحافظة، وذلك بعد رصد ظهور الآفة فى الدول الجنوبية لمصر.

وأكد أنه حتى الآن لم ترصد المديرية أى إصابات لهذه الدودة على مستوى الإدارات والوحدات الزراعية، لافتا أنه تم تكليف لجان فنية للمرور والرصد اليومى لمتابعة ظهورها فى أى وقت، كما يوجد تنسيق كامل بين مديرية الزراعة والإدارة المركزية للمكافحة.

وأضاف المرسى، أن دودة الحشد الخريفية عبارة عن آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من نوع نباتى وتسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب المهمة اقتصاديا مثل الذرة الشامية، الذرة الرفيعة وكذلك محاصيل الخضر، ويعتبر الطور اليرقى للحشرة هو الطور الضار.

كما أشار إلى أن الحشرة تقوم بالتكاثر بمعدل عدة أجيال فى السنة الواحدة وتستطيع الحشرات الكاملة الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم فى الليلة الواحدة.

من ناحية أخرى عقدت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، المجلس التنفيذى للمركز بحضور رئيس المركز، حامد محمد عبد الله سكرتير مركز الداخلة،  وبحضور الجهاز التنفيذى للمركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية والإدارات المختلفة بمركز الداخلة بمقر الوحدة المحلية للمركز بمدينة موط.

وأكد رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد، أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات تمثلت فى حصر الأصول غير المستغلة على مستوى المركز وعمل مقترح للاستفادة منها، وضرورة استكمال إجراءات التقنين والعمل على زيادة موارد الدولة، وحصر العيون التى تعمل بدون ترخيص ومتابعة طلاء واجهات المبانى بكل دقة وخاصة الشوارع الرئيسية والانتهاء منها.

كما قرر المجلس التنفيذى الاهتمام بالنظافة وتحسين البيئة ورفع الإشغالات بالمدينة والقرى والعمل على تسليم تقسيمات الشباب المرفوعة داخل الحيز العمرانى بالقرى وذلك بالتنسيق مع الصناعات الحرفية بالمركز و الانتهاء من موضوع موط القديمة ويتم الانتهاء للمقاول خلال خمسة عشر يوما و قيام لجنة المبانى الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية بمعاينة بعض المبانى القديمة بقرية الجديدة والتى تشكل خطورة على المواطنين.

 


زراعة الوادى الجديد

دودة الحشد الخريفي

الآفات الزراعية

مكافحه الآفات بالوادى الجديد

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