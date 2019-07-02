تاجر هيروين أوسيم يرشد عن هوية أحد عملائه وأكمنة لضبطه بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد حلاق تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة 12 تذكرة من مخدر الهيروين بأوسيم، عن هوية عاطل يتحصل منه على المخدر، لترويجه على عملائه بمنطقة بشتيل.

وذكر المتهم أنه اعتاد الحصول على الهيروين من العاطل، لبيعه لعملائه، الذين يترددون عليه بمحيط مسكنه، أو يتواصل معهم هاتفيا لتحديد مكان لقاءهم.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة هيروين.

وتم ضبط المتهم، أثناء متابعة الرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، للحالة الأمنية، بمنطقة بشتيل، فاشتبه فى أحد الأشخاص، حاول الهرب، فور مشاهدته القوة الأمنية، فتمكن الضابط من مطاردته والقبض عليه، وضبط بحوزته 12 تذكرة تحتوى على مخدر الهيروين.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم سبق ضبطه فى القضية رقم 104 جنايات أوسيم، لسنة 2018، بتهمة تجارة المخدرات، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر المقدم مجدى موسى رئيسس مباحث أوسيم محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.