"اليوم السابع": حلم التأمين الصحى يتحقق

يسلط عدد "اليوم السابع" الورقى الصادر، غدًا الأربعاء، الضوء على عددٍ من القضايا الهامة، فى مقدمتها جهود تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، بالإضافة إلى تغطية خاصة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وعدد من الملفات الأخرى المتعلقة بترشيد دعم الطاقة وانعكاسه على المواطنين فى تحسين الخدمات.

وإلى أهم العناوين:

•• حلم التأمين الصحى يتحقق.. تسجيل أول 5 وحدات ومستشفى متخصص بالتأمين الصحى الشامل.. أهالى بورسعيد: يدعو للفخر والاعتزاز ودعم من الدولة للمواطن البسيط.. والمستشفيات بعد التطوير رائعة

•• الشريحة الأخيرة.. تحقيق العدالة الاجتماعية.. الأغلبية العظمى لا تستفيد بما يقدم من مليارات الدعم.. ترشيد دعم الوقود يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه ويصحح الخلل فى الموازنة العامة وهيكل الأسعار

•• السيسى يوجه بالاستمرار فى التنفيذ الناجح لـ«الإصلاح الاقتصادى».. خفض عجز الموازنة والدين العام وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.. و«المالية »: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى ليبلغ 5.6%.. و 150 مليار جنيه زيادة عن موازنة العام الماضى لمخصصات برامج البعد الاجتماعى

•• استثمار سعودى بمليار جنيه فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و 6 أكتوبر.. «مدبولى» يتابع موقف تطوير منطقة الفسطاط وتجهيزات متحف مدينة العلمين الجديدة

•• سفير مصر لدى الخرطوم يلتقى قيادياً من قوى «إعلان الحرية والتغيير».. حسام عيسى يؤكد وقوف القاهرة على مسافة واحدة من كل الأطراف السودانية

•• رئيس البرلمان الروسى فى لقائها بـ«عبد العال» ووفد مجلس النواب: محطة الضبعة النووية مشروع عظيم مثل السد العالى

•• «التعليم»: مؤشرات نجاح الثانوية العامة جيدة جدًا

•• مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحرى الجوى المشترك «رمسيس 2019»

•• عزيز بودربالة لـ«اليوم السابع»: مصر أبهرت العالم بأمم أفريقيا وحفل الافتتاح الأسطورى

•• مصر تسعى لاستضافة كأس العالم.. هانى أبو ريدة: جاهزون لتنظيم السوبر الأوروبى