المجلس الأعلى للأزهر يوافق على قبول الطلاب المصريين ببرنامج التعليم الطبى

كتب لؤى على

وافق المجلس الأعلى للأزهر الشريف فى جلسته رقم 265،على الموافقة على قبول الطلاب المصريين فى برنامج التعليم الطبى للطلاب الوافدين الخاص فى كلية الطب جامعة الأزهر، كما وافق المجلس على التسجيل (قيد تمهيدى ماجستير) بقسم أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، جامعة الأزهر.

كما قرر المجلس أن يُعدَّل قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم (30) لسنة 2019م بجلسته رقم (264) المنعقدة بتاريخ 18/6/2019م فى الموضوع رقم (2) من: "الموافقة على أن يعيد الطالب فى الدراسات العليا فيما رسب فيه فى العام التالي بدوريه، وفي حالة النجاح يرصد له ما حصل عليه ولا يتجاوز الحد الأعلى لتقدير مقبول، فإن رسب فى هذا العام بدورية يُفصَل، على أن يطبق هذا القرار اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019م» ليكون: «الموافقة على أن يعيد الطالب في الدراسات العليا فيما رسب فيه في العام التالى بدوريه، وفى حالة النجاح في الدور الأول يرصد له ما حصل عليه، وفى حالة النجاح فى الدور الثانى يرصد له ما حصل عليه بما لا يتجاوز الحد الأعلى لتقدير مقبول، فإن رسب فى هذا العام بدوريه يُفصَل، على أن يطبق هذا القرار اعتبارًا من العام الجامعى 2018/2019م»