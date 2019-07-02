سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

المجلس الأعلى للأزهر يوافق على قبول الطلاب المصريين ببرنامج التعليم الطبى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:33 م
المجلس الأعلى للأزهر يوافق على قبول الطلاب المصريين ببرنامج التعليم الطبى المجلس الاعلى للأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق المجلس الأعلى للأزهر الشريف فى جلسته رقم 265،على الموافقة على قبول الطلاب المصريين فى برنامج التعليم الطبى للطلاب الوافدين الخاص فى كلية الطب جامعة الأزهر، كما وافق المجلس على التسجيل (قيد تمهيدى ماجستير) بقسم أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، جامعة الأزهر.
 
كما قرر المجلس أن يُعدَّل قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم (30) لسنة 2019م بجلسته رقم (264) المنعقدة بتاريخ 18/6/2019م فى الموضوع رقم (2) من: "الموافقة على أن يعيد الطالب فى الدراسات العليا فيما رسب فيه فى العام التالي بدوريه، وفي حالة النجاح يرصد له ما حصل عليه ولا يتجاوز الحد الأعلى لتقدير مقبول، فإن رسب فى هذا العام بدورية يُفصَل، على أن يطبق هذا القرار اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019م» ليكون: «الموافقة على أن يعيد الطالب في الدراسات العليا فيما رسب فيه في العام التالى بدوريه، وفى حالة النجاح في الدور الأول يرصد له ما حصل عليه، وفى حالة النجاح فى الدور الثانى يرصد له ما حصل عليه بما لا يتجاوز الحد الأعلى لتقدير مقبول، فإن رسب فى هذا العام بدوريه يُفصَل، على أن يطبق هذا القرار اعتبارًا من العام الجامعى 2018/2019م» 

المجلس الاعلى للازهر

الازهر الشريف

كلية الطب

مشيخة الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة