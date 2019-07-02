القوى العاملة بالقليوبية توفر 459 فرصة عمل برواتب تصل لـ6000 جنيه ..تعرف عليهم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية برئاسة فتحى دسوقي، توفير فرص عمل لراغبى العمل، حيث بلغ عدد الفرص 459 فرصة عمل فى 7 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 6000 جنيه لبعض المهن.

وأوضح "دسوقي"، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحة أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 280 فرصة عمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة وعاملات تشطيب، وعامل مكوي، مؤهل إعدادي، ودبلوم متوسط، وعالي، والمرتب من 1400 إلى 1600 جنيه، كما تطلب إحدى الشركات 74 فرصة عمل على مهن مندوب مبيعات ، وعامل إنتاج وتجهيز ، وسائق مبيعات ، مؤهل عالى وفوق متوسط ومتوسط ، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.

وتابع، أن المديرية وفرت بالتنسيق مع إحدى الشركة العالمية وتصنيعها بكفر سليم 34 فرصة عمل لمهندسسن ميكانيكا ومراقبين فنيين، بمرتبات تصل إلى 6000 جنيه، وحسب الخبرة فى بعض المهن، كما تم توفير 17 فرصة عمل على مهن عامل إنتاج وصيانة بمصنع للملابس بمرتبات تصل لـ 1400 جنيه.

وأشار، إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها، كما أن الطلبات تقدم من اليوم وحتى استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.