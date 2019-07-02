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القومية للإنتاج الحربى تختار مشاريع متميزة لأساتذة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:20 م
القومية للإنتاج الحربى تختار مشاريع متميزة لأساتذة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، قد اختار خمسة موضوعات بحثية لكبار الأساتذة المتخصصين فى كليات جامعة الأزهر المختلفة كمرحلة أولى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اختيار هذه المشاريع البحثية يعكس دلالة واضحة على أن جامعة الأزهر كما هى ناجحة فى المجالات العربية والشرعية، ناجحة أيضا ومتميزة فى المجالات العملية والتطبيقية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن المشاريع الخمسة التى تم اختيارها هي: مشروع استخدام الوقود الحيوى فى تسخين النفط الخام الثقيل لتحسين عملية نقله فى خطوط الأنابيب للدكتور محسن محمد عبد العال، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، ومشروع الدراسة الاقتصادية والفنية لإنتاج الهيدروجين وإمكانية استخدامه كوقود للسيارات والمنازل فى مصر، للدكتورة خلود حسام، أستاذ الاقتصاد وعميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر فرع أسيوط.

والمشروع الثالث حول تصميم وتطوير الدروع الوقائية لمحطات القوى النووية ووحدات العلاج الإشعاعى من خلال استخدام خامات مصرية، للدكتور عمرو محمد إسماعيل، الأستاذ بكلية العلوم، والمشروع الرابع حول تصنيع وتوصيف الخلايا الشمسية من البيروفسكات، للدكتور هانى البهنساوي، الأستاذ بكلية العلوم أيضا، والمشروع الخامس عبارة عن تحضير متراكبات نانومترية بطرق صديقة للبيئة لاستخدامها كأغشية رقيقة فى استشعار الغازات السامة، للدكتور حسن محمد عبد الباري، الأستاذ بكلية العلوم .

وأكد المحرصاوى، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة على النهوض والارتقاء بالبحث العلمي، والعمل الجاد على ربط البحث العلمى بحاجات المجتمع.

جدير بالذكر أن اختيار هذه المشروعات جاء بناء على بروتوكول التعاون المبرم بين مركز التميز العلمى والتكنولوجى بالهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى مع جامعة الأزهر.

 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

وزارة الانتاج الحربى

البحث العلمى

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