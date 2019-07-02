القبض على 5 عمال بتهمة سرقة أموال وأقمشة من داخل مخزن بالجمالية

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على 5 عمال متهمين بسرقة 12 ألف جنيه وأقمشة، من داخل مخزن محل عملهم بأسلوب "المفتاح المصطنع" وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط 5 عمال أحدهم مقيم بممحافظة المنيا والآخرين مقيمين بمحافظة بنى سويف، وبحوزتهم 6 أتواب من الأقمشة و 12 ألف جنيه، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترف اثنان منهم بسرقة الأقمشة من داخل المخزن محل عملهما، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستعانا بباقى المتهمين لنقل المسروقات، وأقرا بأن المبلغ المالى من متحصلات وقائع سرقة سابقة بذات الأسلوب.

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء باعتراف المتهمين، وأضافا بعدم علمهما بأن الأقمشة المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة.. وباستدعاء مدير المخزن محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.