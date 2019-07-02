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السبت القادم.. جامعة طنطا تبدأ فى اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:29 م
السبت القادم.. جامعة طنطا تبدأ فى اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن إجراء إختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية الرياضية، وقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية، بكلية التربية النوعية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظة الغربية عام 2019، يوم السبت القادم حتى السبت 20 يوليو.
 
وأوضح "مبارك"، أنه سيتم اجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بمقر الكلية بمجمع سبرباي، واختبارات قسمى التربية الفنية والموسيقية بمقر كلية التربية النوعية بشارع بطرس بطنطا، مشيراً الى قرار الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، بفتح معامل الحاسب الآلي بكلتا الكليتين للتقدم لتسجيل الطلاب، وحجز مواعيد الاختبارات من خلال موقع التنسيق وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2018، والراغبين في نقل قيدهم إلى كليتى التربية الرياضية والتربية النوعية، التوجه لإدارة الكلية للإستفسار عن كيفية إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعى 2019/2020 فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.
 
جدير بالذكر، أنه على الطلاب الراغبين فى التسجيل وحجز اختبارات القدرات، تقديم أصل الرقم القومي ورقم الجلوس، وعدد (2) صورة شخصية فوتوغرافية، وتسديد المقابل المالى المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالكلية.
 
 
 

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