التموين تعلن صرف 10% من المقررات التموينية عن شهر يوليو حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر يوليو 2019، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، وقد تم صرف 10% من المقررات حتى مساء أمس، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العمل جار للتوسع فى إنشاء أسواق الجملة وكذلك أسواق التجزئة لتقليل حلقات تداول السلعبين المحافظات المختلفة، من أجل تقليل نفقات النقل، الأمر الذى سينعكس على أسعار السلع، بجانب أيضا التوسع فى شبكة توزيع السلع الغذائية الممثلة فى مشروع "جمعيتى"، وكذلك المنافذ المتنقلة لطرح السلع فى الميادين.