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البيت الأبيض يدين هجوم كابول.. يؤكد: عدم اكتراث "طالبان" بالأفغان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:38 م
البيت الأبيض يدين هجوم كابول.. يؤكد: عدم اكتراث "طالبان" بالأفغان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أدان البيت الأبيض بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابى الذى شنته حركة "طالبان" في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات أمس. 
وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عنه والذي قتل وأصيب فيه مدنيون وأفراد من الأمن. 
وأضاف البيان أن الهجوم الذي نفذ بعربة مفخخة وأسلحة نارية واستهدف منشأة عسكرية أفغانية دمر مراكز مدنية وثقافية ومدرسة ابتدائية ما أسفر عن إصابة أطفال كثيرين. 
وقال البيت الأبيض إن "هذا الهجوم الوقح يظهر عدم اكتراث طالبان بمواطنيهم الذين طالما طالبوا بضرورة إيجاد تسوية سلمية للنزاع وهو ما ينم عن قسوة بالغة من الحركة". 


البيت الأبيض

أفغانستان

هجوم كابول

طالبان

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