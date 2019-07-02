البنك الأفريقى: 14 مليار دولار تمويلات البنك للتجارة الخارجية بين مصر وإفريقيا

كتب عبد الحليم سالم - إسلام سعيد

كشفت كريستيان أبو لحاف ممثل البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير بمؤتمر جسور التجارة الخارجية، أن حجم تمويلات البنك للتجارة الخارجية بين مصر والدول الإفريقية بلغت نحو 14 مليار دولار، موضحة أن 13 مليار دولار تم منحها خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأكدت خلال كلمتها بمؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا، الإفريقى للتنمية تعاون الافريقى للاستيراد والتصدير مع البنك المركزى وخاصة فى الإصلاح المالى ومع قطاع الطاقة والتشييد والبناء، لافتة إلى أن إجمالى استثمارات المصريين بإفريقيا بلغت 4 مليار دولار، مؤكدة أن 50% من من حجم التجارة مع إفريقيا خلال الفترة من 2017 إلى 2018 يمولها البنك الإفريقى مما يؤكد على دوره فى دعم التجارة المصرية.

وأضافت أن البنك أطلق منصة إلكترونية لتنمية القدرات وتنقسم إلى 5 منصات فرعية،مؤكدة أن عمل البنك يتمثل فى 3 محاور رئيسية هى التمويل وضمان المخاطر والصادرات وتنمية القدرات سواء بتقديم استشارات أو قاعدة البيانات.

ولفتت إلى تواجد البنك فى 51 دولة إفريقية بخلاف الهيئات والشركات، وله 4 فروع بدول إفريقية وله 120 شريك مالى بإفريقيا، مؤكدة ضرورة توفير دعم مالى قوى للجسم وشركة التسويق المقرر تدشينها حتى يستطيعا المنافسة وخاصة أن أكبر منافس بالقاهرة هما الصين والهند.

وكشفت أن 1080 عارض افريقى شارك فى معرض التجارة البينية الذى تم تنظيمه فى مصر الربع الأخير من 2018، مشيرة إلى أن الدورة المقبلة لمعرض التجارة البينية سيتم تنظيمها فى كيجالى برواندا 2020 مطالبة الشركات المصرية المشاركة بالمعرض لزيادة التعاون مع الدول الأفريقية.