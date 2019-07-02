الإصلاح الزراعى: إيرادات الهيئة من بيع مزادات الأراضى 993 مليون جنيه

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن إيرادات الهيئة بلغت حتى منتصف يونيو 2019 حوالى 595.8 مليون جنيه، كذلك بلغت إيرادات بيع الأراضى بالمزايدات العلنية حوالى 398.8 مليون جنيه، بخلاف إيرادات تحت التحصيل لتغيير النشاط لبعض المساحات، التى تجاوزت مبلغ 899 مليون جنيه.

وقال الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة، خلال عرضة التقرير السنوى على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائى ضد نادى سموحه بالإسكندرية لتحصيل 220 مليون جنيه، كذلك حسم التشابك بين المساحات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف المصرية والتى تبلغ مساحتها 161395 فدان حيث تم الإعتداد بتصرفات الإصلاح الزراعى لمساحة 104653 فدان لصالح الإصلاح ورد مساحة 46631 فدان لصالح هيئة الأوقاف المصرية ومتبقى مساحة 10288 فدان.

وتابع أنه جار التفاوض بشأنها، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى على توحيد القيمة التقديرية للإيجار بالنسبة للأراضى العزب والقرى والمدن والمنشأت التجارية والسكنية.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة إتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مساحة حوالي 178 فدان، بعدة محافظات وسرعة التصرف فيها طبقاً للقواعد المعمول بها بطريق المزايدة العلنية، كما وافق على إقامة عدداً من مشروعات المنفعة العامة، على رأسها: مركز شباب في محافظة الدقهلية، ومحطة صرف صحي في محافظة الشرقية، ومدرسة تعليم أساسي بمحافظة كفر الشيخ، كما وافق المجلس على تغيير النشاط المباعه من أجله مساحة 10 فدان بمحافظة قنا، و 5 فدان بمركز أسيوط، و 6 فدان بمحافظة البحيرة.