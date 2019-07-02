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اضبط مخالفة.. "سرنجات" داخل مقابر زفتى.. والأهالى: المتعاطون خطر علينا (صور)

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:31 ص
اضبط مخالفة.. "سرنجات" داخل مقابر زفتى.. والأهالى: المتعاطون خطر علينا (صور) سرنجات
الغربية - محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالي مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بسبب الانتشار الكبير في الآونة الأخيرة لسرنجات وإبر الحقن داخل المقابر، دون مراعاة حرمة هذا المكان .

 

العقاقير المخدرة داخل مقابر زفتي
سرنجات داخل مقابر زفتي

 

وفي هذا الصدد قال عادل عطية أحد الأهالي لـ "اليوم السابع" إنه يأتي إلى المقابر كل يوم جمعة من كل أسبوع لقراءة الفاتحة والدعاء لوالدته وشقيقه، ولكن يشاهد "السرنجات" في جميع أركان المقابر، وتواجد متعاطي تلك السموم داخل المقابر باستمرار مما يشكل خطورة على زوارها .

 

وناشد الأهالي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ، بضرورة شن حملات أمنية وحملات نظافة لتطهير المقابر من العقاقير المخدرة، والقبض على متعاطيها المتواجدين باستمرار داخلها، متخذين منها ملجأ آمنا .

 

العقاقير المخدرة داخل المقابر
سرنجات داخل المقابر

 

 
العقاقير المخدرة
سرنجات

 

العقاقير المخدرة_1
سرنجات

مقابر زفتي

سرنجات

عقاقير مخدرة

محافظ الغربية

مدير أمن الغربية

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