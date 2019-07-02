أمين عام "التعاون الخليجي" يدين الهجوم الإرهابى للحوثيين على مطار أبها السعودى

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بشدة، اليوم،الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بجروح.

ووصف الزياني - وفقا لوكالة الانباء السعودية (واس) الهجوم بالعمل الإرهابي الجبان الذي يتعارض مع القوانين الدولية والقيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية، وهو دلالة على إصرار ميليشيا الحوثي على استهداف المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية، مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم وإدانة هذه الأعمال الإجرامية المشينة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.