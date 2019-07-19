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وكيل أوقاف الأقصر يزور 6 مساجد للتأكيد على عدم صعود المنابر إلا للدعاة

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:33 م
وكيل أوقاف الأقصر يزور 6 مساجد للتأكيد على عدم صعود المنابر إلا للدعاة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، قام منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، بعمل جولات  على 6 مساجد لمتابعة العمل داخلها والتأكيد على تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف لحماية المنابر وعدم الصعود عليها إلا للأئمة والدعاة من المديرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المساجد التى قام بالمرور عليها تشمل مساجد (الإيمان بمدينة البياضية – مسجد العمامرة - مسجد الأخوين – مسجد الرحمن – مسجد الأنوار المحمدية – مسجد العتيق بنجع الخطباء بمدينه الاقصر)، وتم التنبيه على العاملين بالمساجد بما هو لازم لخدمة المواطنين، وتمنى للجميع أن يجعلهم من أهل العلم والصلاح والتقى، وأن يجعل مصر واحه أمن وأمان وإطمئنان.

 

 


وزارة الاوقاف

مساجد الاقصر

مديرية اوقاف الاقصر

عدم صعود المنابر الا لدعاة الاوقاف

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