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مديرية الجوازات السعودية تعلن نتائج قبول النساء برتبة جندى

الجمعة، 19 يوليه 2019 07:03 ص
مديرية الجوازات السعودية تعلن نتائج قبول النساء برتبة جندى الجوازات السعودية
وكالات

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فى السعودية، نتائج القبول النهائى للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندى لـ"العنصر النسائى".

ونشرت المديرية إعلانا عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لرتبة "جندى - جوازات "، للسعوديات الراغبات بشغلها من خريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، للعمل فى جوازات المطارات والمنافذ البرية.

واشترطت الإدارة على المتقدمات أن يكن سعوديات الأصل والمنشأ، مستثنية من الشرط من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن لا يقل عمرها عن (25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما) حسب بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين وقت التقديم على الوظيفة.

وتضمنت قائمة الشروط أيضا، أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي"، هذا بالإضافة إلى شرط اجتياز الاختبارات، وأن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية.

وذكرت الإدارة أن على المتقدمة أن تلتزم بالعمل بالمدة المقررة نظاما في أي منطقة أو محافظة، أو منفذ بالمملكة، مهما كانت الظروف وفقا لمصلحة العمل.

وحذرت الجوازات، من أنه سوف يتم استبعاد أي متقدمة يتضح عدم صحة المعلومات التي قامت بإدخالها في سجل القبول عبر الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى ضرورة الموافقة على التدريب، حتى لو كان خارج المدينة التي تعمل بها.

 

السعودية

الجوازات السعودية

وزارة الداخلية السعودية

المرأة السعودية

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