لو عايز تحارب السرطان.. تعرف على أفضل الأطعمة الضرورية فى يومك

كتبت إيناس البنا

السرطان هو ثاني أكبر مرض في العالم، مما يؤدي إلى العديد من الوفيات في جميع أنحاء العالم.

توضح أرقام الوفيات نتيجة السرطان كيف يتم اعتباره أحد أكثر الأمراض خطورة في العالم ومدى أهمية الوقاية منه، حيث تشير الأبحاث الحديثة وفقا لتقرير موقع " cancer" إلى أنه إذا حافظت على نظامك الغذائي بشكل صحى، فقد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



التوت

الأطعمة التى تمنع السرطان



لتجنب السرطان، من المهم أن تأكل المزيد والمزيد من الأشياء الطبيعية من الفواكه والخضراوات، حيث تحتوي الفواكه والخضراوات على الكثير من المعادن ومضادات الأكسدة، مما يساعد على زيادة الجهاز المناعي للجسم مثل :

الخضراوات الورقية الخضراء.

الكركم.

الزنجبيل.

الريحان.

الكاجو.

اللوز.

الجوز.



مضدات اكسدة

الخضراوات التى تمنع السرطان



عادة جميع أنواع الخضراوات جيدة للصحة، ولكن تحتوي الخضراوات ذات الألوان المختلفة على مضادات أكسدة مختلفة، وجميعها ضرورية للجسم، هذه الخضروات هي:

البروكلي.

الكرنب.

الثوم.

الطماطم.

الجزر.

الفاصوليا.



بروكلى

فواكه تمنع السرطان



تتوفر مضادات الأكسدة المختلفة من ثمار مختلفة وكلها ضرورية، ولكن هناك بعض الفواكه التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان مثل:

جميع أنواع التوت، الفراولة .

الليمون والحمضيات والبرتقال.

الأفوكادو.

الكيوى.

التفاح.

الأناناس.