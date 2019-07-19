سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 05:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو عايز تحارب السرطان.. تعرف على أفضل الأطعمة الضرورية فى يومك

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:00 ص
لو عايز تحارب السرطان.. تعرف على أفضل الأطعمة الضرورية فى يومك اطعمة تحمى من السرطان منها البروكلى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

السرطان هو ثاني أكبر مرض في العالم، مما يؤدي إلى العديد من الوفيات في جميع أنحاء العالم.

توضح أرقام الوفيات نتيجة السرطان كيف يتم اعتباره أحد أكثر الأمراض خطورة في العالم ومدى أهمية الوقاية منه،  حيث تشير الأبحاث الحديثة وفقا لتقرير موقع " cancer" إلى أنه إذا حافظت على نظامك الغذائي بشكل صحى، فقد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

التوت
التوت

 

الأطعمة التى تمنع السرطان
 

لتجنب السرطان، من المهم أن تأكل المزيد والمزيد من الأشياء الطبيعية من الفواكه والخضراوات، حيث تحتوي الفواكه والخضراوات على الكثير من المعادن ومضادات الأكسدة، مما يساعد على زيادة الجهاز المناعي للجسم مثل :

 

الخضراوات الورقية الخضراء.

الكركم.

الزنجبيل.

الريحان.

الكاجو.

اللوز.

الجوز.

مضدات اكسدة
مضدات اكسدة

 

 

الخضراوات التى تمنع السرطان
 

عادة جميع أنواع الخضراوات جيدة للصحة، ولكن تحتوي الخضراوات ذات الألوان المختلفة على مضادات أكسدة مختلفة، وجميعها ضرورية للجسم، هذه الخضروات هي:

 

البروكلي.

الكرنب.

الثوم.

الطماطم.

الجزر.

الفاصوليا.

بروكلى
بروكلى

 

فواكه تمنع السرطان
 

تتوفر مضادات الأكسدة المختلفة من ثمار مختلفة وكلها ضرورية، ولكن هناك بعض الفواكه التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان مثل:

 

جميع أنواع التوت، الفراولة .

الليمون والحمضيات والبرتقال.

الأفوكادو.

الكيوى.

التفاح.

الأناناس.

 


منع السرطان

مضدات أكسدة

حمضيات

التوت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دنيا سمير عانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير عانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة