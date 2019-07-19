قبل انطلاقها غدا.. 10 معلومات عن مبادرة تنظيف شواطئ نهر النيل بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تبدأ محافظة القليوبية بقيادة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، غدا السبت، تنفيذ مبادرة "الحد من استخدام البلاستيك" بمدينة القناطر الخيرية، والتى تدشنها مؤسسة مجتمع مدنى تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري، وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام، وذلك لتأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بمدن المحافظة وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصا البلاستيك.

وينشر "اليوم السابع" بعض المعلومات حول المبادرة التى تدشنها محافظة القليوبية للحفاظ على شواطئها لتكون ثانى المحافظات فى تطبيقها بعد محافظة البحر الأحمر، والتى جاءت على النحو التالي:

تهدف المبادرة تأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بالمحافظة وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصا البلاستيك.

تضم المبادرة عدد كبير من المتطوعين الشباب التابعين للمؤسسة للقيام بحملات نظافة.

تبدأ المبادرة بالقليوبية من مدينة القناطر الخيرية بداية من ملتقى تفرع النيل إلى فرعى دمياط ورشيد 20 يوليو الجاري

تتضمن المبادرة تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية بالمدارس ومراكز الشباب وتجمعات المواطنين.

سيتم عقد ندوات توعوية وورش عمل توعوية واعادة تدوير للمخلفات للتوعية بأضرار البلاستيك.

تقوم المبادرة على المشاركة بين المؤسسة و21 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

تشتمل المبادرة أيضا التواصل مع أصحاب المصانع التى تستخدم منتجاتها البلاستيك.

تهدف إلى إيجاد حلول لاستعمال مواد أخرى غير البلاستيك مما لا يضر بالبيئة.

تأتى المحافظة فى المرتبة الثانية فى تطبيق المبادرة بعد محافظة البحر الأحمر.

يشارك فى المبادرة 200 متطوع.