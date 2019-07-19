فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق، التى من المقرر أن تنطلق أعمالها الأحد المقبل، ويقدم "اليوم السابع" قائمة بـ 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019 فى السطور التالية..