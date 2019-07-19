فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق، التى من المقرر أن تنطلق أعمالها الأحد المقبل، ويقدم "اليوم السابع" قائمة بـ 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019 فى السطور التالية..
1- كلية الذكاء الاصطناعى بالنوبارية فى محافظة البحيرة .
2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج.
3- كلية الذكاء الاصطناعى فى جامعة كفر الشيخ.
4- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
5- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة فى جامعة الدلتا.
6- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.
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