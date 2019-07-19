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فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

الجمعة، 19 يوليه 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019 التنسيق
كتب وائل ربيعى

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يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق، التى من المقرر أن تنطلق أعمالها الأحد المقبل، ويقدم "اليوم السابع" قائمة بـ 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019 فى السطور التالية..
 
 
 
 
 
 
1-  كلية الذكاء الاصطناعى بالنوبارية فى محافظة البحيرة .
 
2-    كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج.
 
3-    كلية الذكاء الاصطناعى فى جامعة كفر الشيخ.
 
4-     كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
 
5-    كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة فى جامعة الدلتا.
 
6-    الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.
 
 

 


كليات جديدة

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التعليم العالى

مكتب التنسيق

تنسيق 2019

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