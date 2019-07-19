سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 06:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف: 15 برنامجا جديدا لطلاب الثانوية العامة بـ14 كلية

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:35 م
رئيس جامعة بنى سويف: 15 برنامجا جديدا لطلاب الثانوية العامة بـ14 كلية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن توافر خمسة عشر برنامجا جديدا بثلاث عشرة كلية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة فيما يتعلق بإنشاء شعب وبرامج جديدة فريدة ومتميزة سنويا لإعلاء شأن الجامعة، وتقديم خريج على مستوى عال يواكب التغيرات المتلاحقة فى نوع وطبيعة سوق العمل سواء المحلى أو الدولي.

 

وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له اليوم الجمعة، أن الشعب والبرامج الجديدة والمتميزة بالجامعة موزعة طبقاً لأربع قطاعات رئيسية، العلوم الإنسانية، والطبية، والأساسية، والهندسية، والبرامج هى برنامج كلية التجارة (بالإنجليزية)، الحقوق (بالإنجليزية)، الإعلام (باللغة الإنجليزية)، الآداب (الترجمة المميز)، السياحة والفنادق (باللغة الإنجليزية)، السياسة والاقتصاد (باللغة الإنجليزية)، التربية للطفولة المبكرة (معلمة رياض الأطفال)، الصيدلة الإكلينيكية، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض (تأهيل خريجى المعاهد الصحية، الدبلوم التخصصى التقني)، كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج المعلوماتية الطبية)، الهندسة (الهندسة الإنشائية)، التعليم الصناعى (تأهيل المعلمين)، علوم الفضاء والملاحة.

 

 

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن تدشين برنامجى المعلومات الطبية، والعلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، ضمن البرامج الجديدة والمتميزة (بمصروفات).

 

وأوضح رئيس الجامعة أن برنامج المعلوماتية الطبية يمنح درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى المعلوماتية الطبية بالتعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الطب البشري، ومدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات والدراسة باللغة الإنجليزية (144 ساعة معتمدة)، مشيرا إلى البرنامج يقبل خريجى الثانوية العامة شعبتى علمى علوم وعلمى رياضيات وما يعادل أى منهما، ويتميز بوجود تخصصات فريدة تؤهل الخريج لتصميم وتطوير تكنولوجيا طبية تساهم فى الاكتشاف المبكر للسرطانات وتحليل الأمراض بشكل كمى ورقمى يساعد الأطباء فى التشخيص الدقيق للأمراض، كما يساعد الجراحين فى التخطيط للعمليات الجراحية قبل إجرائها، فضلا عن تدريب الطلاب عمليا داخل معامل كلية الطب والمستشفيات والمراكز الطبية، وفى المؤسسات الطبية المختلفة.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة يعد أول برنامج تطبيقى متخصص فى علوم الفضاء والملاحة بالجامعات المصرية والعربية والأفريقية، ومدة الدراسة به 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، يغلب عليه الجانب العملى والتدريبى من خلال استخدام أحدث التلسكوبات لرصد وتتبع الأقمار الصناعية والتدريب العملى والأكاديمى فى العديد من الجهات من خلال بروتوكولات تعاون، واستقدام أساتذة متخصصين من وكالة ناسا وألمانيا وروسيا لتدريس بعض المقررات المتخصصة طبقا للائحة.

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

علوم الفضاء

برامج جامعة بنى سويف

تنسيق الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السنغال ضد الجزائر.. الفرنسى ريبيرى يلفت الأنظار فى الأهرامات "فيديو"

السنغال ضد الجزائر.. الفرنسى ريبيرى يلفت الأنظار فى الأهرامات "فيديو"

سامبدوريا الايطالي يغري تريزيجيه بـ 37 مليون جنيه سنويا

سامبدوريا الايطالي يغري تريزيجيه بـ 37 مليون جنيه سنويا

تفاصيل ضبط عصابة لبيع الأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية الطفل بـ 60 ألف جنيه

تفاصيل ضبط عصابة لبيع الأطفال حديثى الولادة بالإسكندرية الطفل بـ 60 ألف جنيه

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة