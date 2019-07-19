رئيس جامعة بنى سويف: 15 برنامجا جديدا لطلاب الثانوية العامة بـ14 كلية

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن توافر خمسة عشر برنامجا جديدا بثلاث عشرة كلية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة فيما يتعلق بإنشاء شعب وبرامج جديدة فريدة ومتميزة سنويا لإعلاء شأن الجامعة، وتقديم خريج على مستوى عال يواكب التغيرات المتلاحقة فى نوع وطبيعة سوق العمل سواء المحلى أو الدولي.

وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له اليوم الجمعة، أن الشعب والبرامج الجديدة والمتميزة بالجامعة موزعة طبقاً لأربع قطاعات رئيسية، العلوم الإنسانية، والطبية، والأساسية، والهندسية، والبرامج هى برنامج كلية التجارة (بالإنجليزية)، الحقوق (بالإنجليزية)، الإعلام (باللغة الإنجليزية)، الآداب (الترجمة المميز)، السياحة والفنادق (باللغة الإنجليزية)، السياسة والاقتصاد (باللغة الإنجليزية)، التربية للطفولة المبكرة (معلمة رياض الأطفال)، الصيدلة الإكلينيكية، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض (تأهيل خريجى المعاهد الصحية، الدبلوم التخصصى التقني)، كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج المعلوماتية الطبية)، الهندسة (الهندسة الإنشائية)، التعليم الصناعى (تأهيل المعلمين)، علوم الفضاء والملاحة.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن تدشين برنامجى المعلومات الطبية، والعلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، ضمن البرامج الجديدة والمتميزة (بمصروفات).

وأوضح رئيس الجامعة أن برنامج المعلوماتية الطبية يمنح درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى المعلوماتية الطبية بالتعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الطب البشري، ومدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات والدراسة باللغة الإنجليزية (144 ساعة معتمدة)، مشيرا إلى البرنامج يقبل خريجى الثانوية العامة شعبتى علمى علوم وعلمى رياضيات وما يعادل أى منهما، ويتميز بوجود تخصصات فريدة تؤهل الخريج لتصميم وتطوير تكنولوجيا طبية تساهم فى الاكتشاف المبكر للسرطانات وتحليل الأمراض بشكل كمى ورقمى يساعد الأطباء فى التشخيص الدقيق للأمراض، كما يساعد الجراحين فى التخطيط للعمليات الجراحية قبل إجرائها، فضلا عن تدريب الطلاب عمليا داخل معامل كلية الطب والمستشفيات والمراكز الطبية، وفى المؤسسات الطبية المختلفة.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة يعد أول برنامج تطبيقى متخصص فى علوم الفضاء والملاحة بالجامعات المصرية والعربية والأفريقية، ومدة الدراسة به 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، يغلب عليه الجانب العملى والتدريبى من خلال استخدام أحدث التلسكوبات لرصد وتتبع الأقمار الصناعية والتدريب العملى والأكاديمى فى العديد من الجهات من خلال بروتوكولات تعاون، واستقدام أساتذة متخصصين من وكالة ناسا وألمانيا وروسيا لتدريس بعض المقررات المتخصصة طبقا للائحة.