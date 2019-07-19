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رئيس بيت العائلة بألمانيا: مصر تتغير للأفضل ونحارب شائعات الإخوان بالخارج

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:00 ص
رئيس بيت العائلة بألمانيا: مصر تتغير للأفضل ونحارب شائعات الإخوان بالخارج علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا
كتب محمود راغب

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أعرب علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر الأول للكيانات المصرية فى الخارج، الذى نظمته وزاره الهجرة، مؤكدًا أن المؤتمر كان بمثابة لم الشمل لكافة الكيانات والروابط المصرية فى الخارج على أرض وطنهم الأم مصر.
 

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر كان بمثابة فرصة لعرض مشاكلهم واستفساراتهم وخلق حوار مع المسئولين ومعرفة ما يمكن أن يقدموه لوطنهم الأم مصر، مؤكدًا أن هناك إنجازات تتحقق على أرض الواقع ومصر تسير على الطريق الصحيح.
 

وتابع رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا قائلاً: "دورنا فى الخارج نحارب الشائعات التى يروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، ونحكى لأصدقائنا عن حجم الانجازات التى تشهدها مصر على أرض الواقع"، مؤكدًا: "مصر بتتغير للأفضل ومش هنتأخر عن بلدنا".
 

وكانت وزارة الهجرة، أطلقت المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، والذى استمر لمدة يومين بالقاهرة، للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، بحضور ومشاركة 55 من الكيانات المصرية بالخارج.


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