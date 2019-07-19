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جمعية السرطان الأمريكية تقدم 5 نصائح للوقاية من الأورام

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:00 م
جمعية السرطان الأمريكية تقدم 5 نصائح للوقاية من الأورام تناول الاكل الصحى يحمى من السرطان
كتبت أمل علام

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يعتبر السرطان من الأمراض التى تصيب أى مكان فى الجسم، حيث يبدأ عندما تخرج الخلايا عن السيطرة، ويدمر الخلايا الطبيعية السليمة، وهذا يجعل من الصعب على الجسم أن يعمل بالطريقة السليمة.

ويمكن علاج السرطان بشكل جيد لكثير من الناس، حيث يعيش عدد كبير من المرضى حياة طبيعية بعد علاج السرطان، لكن يمكن الوقاية بنسبة كبيرة من الإصابة بالسرطان عند اتباع بعض الخطوات المهمة.

كشفت جمعية السرطان الأمريكية أنه يمكنك المساعدة فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق اتخاذ خيارات صحية، مثل تناول الطعام الصحى، وممارسة النشاط البدنى، وعدم التدخين، من المهم أيضًا اتباع إرشادات الفحص الموصى بها، والتى يمكن أن تساعد فى اكتشاف بعض أنواع السرطان فى وقت مبكر.

منع التدخين
منع التدخين

 

أولا : الإقلاع عن التدخين..

الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، لكن يمكن القيام به، سواء كنت مدخنًا او تتعرض للدخان السلبى، حيث يعتبر التدخين أحد أهم الأسباب الرئيسية فى الإصابة بالسرطان وخصوصا سرطان الرئة.

 

ثانيا: استخدم كريمات الحماية من الشمس..

يمكنك التعرف على بعض الآثار الضارة التى يمكن أن يحدثها التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) على الجلد، حيث إن التعرض لأشعة الشمس يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

تناول الاكل الصحى
تناول الاكل الصحى

ثالثا: أكل صحى وممارسة النشاط..

التغذية الجيدة والنشاط البدنى المنتظم والحفاظ على الوزن الصحى يقى من السرطان.

 

رابعا: التطعيم ضد فيروس "الورم الحليمى البشرى"

التطعيم يساعد على منع 6 أنواع من السرطان فى وقت لاحق فى الحياة، يمكن أخذ التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى البشرى، لأنه يساعدك فى الحفاظ على الصحة.

 

خامسا: اكتشاف السرطان مبكرا

يمكن اكتشاف بعض أنواع السرطان فى وقت مبكر، قبل أن تتاح لها فرصة النمو والانتشار، من خلال وسائل التشخيص الحديثة.


السرطان

الوقاية من السرطان

الاكل الصحى

الاقلاع عن التدخين

الوقاية من الشمس

سرطان الجلد

سرطان الرئة

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