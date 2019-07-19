جامعة وسط الصين تستقبل وفد طلاب جامعة بنها ضمن اتفاقيات التبادل الطلابى

القيوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وصول وفد طلاب الجامعة الى جامعة وسط الصين ضمن زيارته لها فى إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتى تتضمن التبادل الطلابى بين الجامعتين، وحرصا من الجامعة على الانفتاح على العالم الخارجى وبناء شراكات مع الجامعات الصينية.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى حرص جامعة بنها على الاهتمام بأبنائها الطلاب الذين يشاركون فى محافل دولية باعتبارهم سفراء لها فى الخارج، مضيفا أنه طالب الوفد الطلابى الذى سيزور جامعة وسط الصين بأن يكونوا على قدر المسئولية.

وقال السعيد، إن هذه الزيارة فرصة للطلاب للتعرف على حضارات ومجتمعات دول أخرى والإطلاع والتدريب فى بعض معامل جامعة وسط الصين، بالإضافة إلى المشاركة فى بعض الأنشطة الثقافية الصينية والتعرف على الحضارات الصينية داعيا الطلاب للاستفادة من هذه التجربة ونقلها إلى زملائهم.

من جانبه، أكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الوفد الطلابى الذى يزور جامعة وسط الصين حاليا مكون من 14 طالبا وطالبة من كليات الزراعة والطب البيطرى والعلوم برئاسة الدكتور إسلام شيحة الأستاذ بكلية العلوم، وتستمر الزيارة التى تعد الثانية من نوعها لمدة 3 أسابيع مضيفا أن نائب رئيس جامعة وسط الصين استقبل وفد طلاب جامعة بنها وتبادلوا الهدايا التذكارية.

وأكد المغربى، على أهمية الزيارة فى التعرف على ثقافات الآخرين وخاصة التجربة الصينية لأنها جيدة، ودعا طلاب جامعة بنها لتعريف أنفسهم وجامعتهم وبلدهم لنظرائهم الصينيين، وأهمية التواصل المستمر معهم لكى يتركوا انطباعا جيدا لديهم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على العلاقات الثقافية والدولية، إن جامعة بنها قد استقبلت خلال الفترات السابقة وفدين من الطلاب الصينين، وخلاله تم تنفيذ برنامج تعريفى للطلاب الصينيين باللغة الإنجليزية، كما تم خلاله استعراض تاريخ الحضارة المصرية، والتعريف بمصر الحاضر وإمكانيات جامعة بنها التعليمية والبحثية.



جامعة وسط الصين تستقبل وفد طلاب جامعة بنها



جامعة وسط الصين تستقبل وفد طلاب جامعة بنها