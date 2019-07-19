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جامعة الأزهر تعلن إنشاء كلية طب خاصة بالمصروفات بدءا من العام القادم

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:35 ص
جامعة الأزهر تعلن إنشاء كلية طب خاصة بالمصروفات بدءا من العام القادم مؤتمر كلية طب الازهر
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة عن قبول الدفعة الأولى بنظام التعليم الطبي الموازي (الخاص) في العام الدراسي 2019 /2020 وذلك لحملة شهادة إتمام الثانوية الأزهرية من الطلبة المصريين أو ما يعادلها من شهادات من طلبة الدول العربية والإسلامية والجاليات الاسلامية.
 
وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة  أن الموافقة على هذا القرار تمت في المجلس الأعلى للأزهر  في إطار الحرص على تطوير الكليات العملية  وانعكاساً لما امتازت به كلية طب الأزهر بنين من تطور تعليمي كونها إحدى الكليات الحاصلة على شهادة الجودة وبها أعضاء هيئة التدريس ذوي خبرة عالية في التعليم ويشهد لهم دوليا ومحليا. 
 
وأوضح بيان المركز انه للاستفسار والتواصل ومزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى رابط الكلية والتعليم الطبي الخاص.
 
 
 
 

كلية طب الازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر

محمد المحرصاوى

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