اليوم.. أسقفية الشباب تبدأ مؤتمرا جديدا بعنوان "هلم نبنى" بالعجمى

تنظم أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، مؤتمرًا جديدًا تحت عنوان "هلم ورائي"، اليوم الجمعة ، وتستمر فعالياته حتى 22 يوليو الجاري، في بيت المؤتمرات بالعجمي.

وكانت الأمانة العامة للأسر الجامعية بأسقفية الشباب قد احتفلت بمهرجانها السنوي الذي يحمل شعار "هيا نبنى" هذا العام، مساء الجمعة 28 يونيو الماضي، بمدرسة نوتردام بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.

الجدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني قدم التهنئة لجميع الناجحين والمتفوقين في الشهادات الثانوية العامة والفنية، موضحا أن المشكلات التى يعاني منها المجتمع من الممكن أن تحل عن الطريق التعليم الصحيح.



