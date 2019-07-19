"النيابة" تطلب التحريات للتأكد من تحرش عاطل بالفتيات فى مول بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، لكشف حقيقة تورط "هـ.م"، عاطل، فى ارتكاب جريمة التحرش بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم "هـ.م"، عاطل، يتحرش بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر تحرشه بالفتيات لفظيا وجسديا.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بالقبض على عاطل لتحرشه بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر تحرشه بالفتيات داخل المول وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.