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إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من رسوم التحاليل والأشعة بالتأمين الصحى الشامل

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:15 ص
إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من رسوم التحاليل والأشعة بالتأمين الصحى الشامل التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام جرى إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية.

 

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

 

جدير بالذكر أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، التى انطلقت هذا الشهر، تسير بخطى ثابتة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة.

 


التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

بورسعيد

المساهمات

الامراض المزمنة

اخبار

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