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"أوقاف المنيا" تطلق 20 قافلة دعوية لنشر تعاليم الدين الصحيح

الجمعة، 19 يوليه 2019 02:36 م
"أوقاف المنيا" تطلق 20 قافلة دعوية لنشر تعاليم الدين الصحيح القافلة الدعوية
المنيا: فريق المحافظات

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أطلقت مديرية الأوقاف في المنيا، اليوم الجمعة، 20 قافلة دعوية، بواقع قافلتين بكل إدارة من إدارات المديرية فى إطار نشر صحيح تعاليم الدين الإسلامى وبيان وسطيته.

 

وانطلقت القوافل تحت إشراف المشايخ: سلامة عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف المنيا، البدرى السمان ركابى وكيل المديرية، حسانين عبدالحكم مدير عام الدعوة، محمود محمد توفيق رئيس المساجد الأهلية وبعض قيادات المديرية والإدارات الفرعية.

 

وكان عدد من قيادات المديرية أجروا اليوم الجمعة جولات مرورية للاطمئنان على سير القوافل الدعوية التي شملت مساجد قرى: أبوسيدهم وكوم الراهب بمركز سمالوط، وبعض قرى مركزي ملوى ومطاى، إضافة إلى عدد من القوافل الدعوية هدفها الحفاظ على النشء والشباب من أصحاب الأفكار المغلوطة.

 

 

 


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